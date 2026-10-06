Над коровами издевались на ферме «золотого стандарта»: «бьют и ругают»

Скрытые съёмки на образцовой молочной ферме в Глостершире (Великобритания) зафиксировали более 700 предполагаемых случаев жестокого обращения с животными за четыре дня. Зоозащитники записали, как работники бьют телят верёвками, вилами и прочими предметами, таскают коров за уши и хвосты, а растущие рога удаляют горячим утюгом без обезболивания.

Зоозащитники за четыре дня зафиксировала более 700 предполагаемых случаев жестокого обращения на молочной ферме в Глостершире. На роликах видно, как работники кричат на телят. На других записях видно, как рабочих бьют телят верёвками, вилами, метлами, трубками для кормления, телефонами, тачками и воротами, таскают коров за уши, хвосты, головы и ноги по грязным загонам.

За несколько часов до проверки в 2025 году рабочие пинали двухдневных телят и перевозили с помощью погрузчика мёртвого телёнка.

«Это может выглядеть очень плохо», — заявил тогда один фермер другому. Проверка длилась 10 минут, а вскоре работник, предположительно, ударил телёнка по морде трубкой.

В феврале 2026 года сняли кадры, где работник удерживает телёнка между ног другого сотрудника; телёнка оставили на 38 минут в подавленном состоянии, и он задохнулся. Эксперт по защите животных Дженни Мейс заявила, что выращивание телят было небезопасным: «Я больше не удивляюсь тому, что вижу. Я наблюдала широко распространённый физиологический и эмоциональный стресс, страх, боль, борьбу, попытки вырваться из-под контроля и нарушение естественного поведения». Мэйс добавляет, что наблюдала тревожное поведение крупного рогатого скота и на других молочных фермах, описывая проблемы как «системные».

В отчёте были обнаружены свидетельства жестокого обращения на скотобойнях, что побудило Криса Пэкхэма уйти с поста президента организации. Он назвал кадры из фермы «ужасающими»: «Если это происходило на ферме, считающейся золотым стандартом, то что же происходит в других местах?»

Зоозащитник Джейн Треджетт считает оценку ферм «ограниченной». А юрист Айша Смарт подчеркивает, что закон не заходит достаточно далеко: «Животные на фермах — самые многочисленные, наиболее эксплуатируемые и наименее защищённые в Великобритании». В стране 1 800 000 молочных коров, большинство забивают в возрасте 5–7 лет, хотя они могут жить до 30. Самок оплодотворяют в 15 месяцев, у них забирают новорождённых, что вызывает стресс и риск заболеваний.

«Один случай плохого благосостояния — это слишком много, и несоблюдение стандартов всегда воспринимается крайне серьёзно. Благодаря подавляющему большинству из наших 4000 членов, жизнь более 64 миллионов животных, выращиваемых на фермах, улучшается каждый год», — отметило Агентство по охране здоровья животных и растений Великобритании.

Владелец фермы Майк Кинг заявил, что запись сделана почти год назад и «на тот момент была полностью обработана»: «Мы были потрясены поведением некоторых сотрудников. Вовлечённые люди покинули ферму, мы усилили обучение и надзор». Старейшая и крупнейшая в мире британская благотворительная организация по защите животных заверила, что ферма была членом с 2019 по декабрь 2025 года: «Если бы нам сообщили об этом тогда, мы бы немедленно приостановили работу фермы и провели расследование. Ответственность лежит на ферме».

Агентство по охране здоровья животных и растений Великобритании сообщило, что провело внезапную проверку и установило соответствие законодательству: «Ни одно животное не должно подвергаться жестокому обращению».

Супермаркеты, заявляющее о высоких стандартах производства молочных продуктов и приверженности обеспечению благополучия животных, прекратили закупать молоко с фермы. С 1999 года британские магазины сотрудничают с прогрессивными фермерами, которые отвечают требованиям по защите животных, «выходящим за рамки стандартной отраслевой практики и законодательства».