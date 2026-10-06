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Происшествия 1703

Над коровами издевались на ферме «золотого стандарта»: «бьют и ругают»

Скрытые съёмки зафиксировали более 700 случаев жестокого обращения со скотом

Скрытые съёмки на образцовой молочной ферме в Глостершире (Великобритания) зафиксировали более 700 предполагаемых случаев жестокого обращения с животными за четыре дня. Зоозащитники записали, как работники бьют телят верёвками, вилами и прочими предметами, таскают коров за уши и хвосты, а растущие рога удаляют горячим утюгом без обезболивания.

Скрытые съёмки зафиксировали более 700 случаев жестокого обращения со скотом

Зоозащитники за четыре дня зафиксировала более 700 предполагаемых случаев жестокого обращения на молочной ферме в Глостершире. На роликах видно, как работники кричат на телят. На других записях видно, как рабочих бьют телят верёвками, вилами, метлами, трубками для кормления, телефонами, тачками и воротами, таскают коров за уши, хвосты, головы и ноги по грязным загонам.

За несколько часов до проверки в 2025 году рабочие пинали двухдневных телят и перевозили с помощью погрузчика мёртвого телёнка. 

«Это может выглядеть очень плохо», — заявил тогда один фермер другому. Проверка длилась 10 минут, а вскоре работник, предположительно, ударил телёнка по морде трубкой.

В феврале 2026 года сняли кадры, где работник удерживает телёнка между ног другого сотрудника; телёнка оставили на 38 минут в подавленном состоянии, и он задохнулся. Эксперт по защите животных Дженни Мейс заявила, что выращивание телят было небезопасным: «Я больше не удивляюсь тому, что вижу. Я наблюдала широко распространённый физиологический и эмоциональный стресс, страх, боль, борьбу, попытки вырваться из-под контроля и нарушение естественного поведения». Мэйс добавляет, что наблюдала тревожное поведение крупного рогатого скота и на других молочных фермах, описывая проблемы как «системные».

В отчёте были обнаружены свидетельства жестокого обращения на скотобойнях, что побудило Криса Пэкхэма уйти с поста президента организации. Он назвал кадры из фермы «ужасающими»: «Если это происходило на ферме, считающейся золотым стандартом, то что же происходит в других местах?»

Зоозащитник Джейн Треджетт считает оценку ферм «ограниченной». А юрист Айша Смарт подчеркивает, что закон не заходит достаточно далеко: «Животные на фермах — самые многочисленные, наиболее эксплуатируемые и наименее защищённые в Великобритании». В стране 1 800 000 молочных коров, большинство забивают в возрасте 5–7 лет, хотя они могут жить до 30. Самок оплодотворяют в 15 месяцев, у них забирают новорождённых, что вызывает стресс и риск заболеваний.

«Один случай плохого благосостояния — это слишком много, и несоблюдение стандартов всегда воспринимается крайне серьёзно. Благодаря подавляющему большинству из наших 4000 членов, жизнь более 64 миллионов животных, выращиваемых на фермах, улучшается каждый год», — отметило Агентство по охране здоровья животных и растений Великобритании.

Владелец фермы Майк Кинг заявил, что запись сделана почти год назад и «на тот момент была полностью обработана»: «Мы были потрясены поведением некоторых сотрудников. Вовлечённые люди покинули ферму, мы усилили обучение и надзор». Старейшая и крупнейшая в мире британская благотворительная организация по защите животных заверила, что ферма была членом с 2019 по декабрь 2025 года: «Если бы нам сообщили об этом тогда, мы бы немедленно приостановили работу фермы и провели расследование. Ответственность лежит на ферме».

Агентство по охране здоровья животных и растений Великобритании сообщило, что провело внезапную проверку и установило соответствие законодательству: «Ни одно животное не должно подвергаться жестокому обращению».

Супермаркеты, заявляющее о высоких стандартах производства молочных продуктов и приверженности обеспечению благополучия животных, прекратили закупать молоко с фермы. С 1999 года британские магазины сотрудничают с прогрессивными фермерами, которые отвечают требованиям по защите животных, «выходящим за рамки стандартной отраслевой практики и законодательства».

 

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Автор:
Великобритания