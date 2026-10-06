Над российским регионом сбили 17 дронов и 3 ракеты

Губернатор Орловской области Андрей Клычков проинформировал, что в ночь на 6 октября российские силы ПВО сбили над регионом три ракеты и семнадцать украинских беспилотников. Об этом он написал в своём канале на платформе «Макс».

По его данным, жертв и пострадавших нет. При падении обломков оказалось повреждено одно сельскохозяйственное строение.

На месте происшествий работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов. Других подробностей губернатор не привёл. Информация уточняется.

Ранее в регионах России также фиксировались массированные атаки дронов. В частности, над Курской областью за сутки уничтожили 206 аппаратов, над Брянской — 145, над Тульской — девять. Кроме того, из-за угрозы БПЛА временно ограничивали работу аэропортов в Пензе, Саратове, Калуге, Нижнем Новгороде, Геленджике, а также в московских Домодедово, Шереметьево и Внуково.

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