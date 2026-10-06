Напавший на детский лагерь россиянин сумел избежать тюрьмы

Суд в Тандинском районе Тувы вынес приговор местному жителю. Его признали виновным в нападении на детский лагерь «Орленок» на озере Чагытай. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

В июне 2026 года мужчина в состоянии опьянения проник на территорию лагеря. Там он нанес палкой телесные повреждения детям. Пострадали 14 детей. Было возбуждено уголовное дело.

Суд назначил виновному 2 года 6 месяцев принудительных работ. Из его зарплаты будет удерживаться 15% в доход государства. Гражданский иск прокурора о компенсации морального вреда удовлетворен частично. В пользу пострадавших детей взыскано 275 тысяч рублей.