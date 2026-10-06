Не менее 30 человек погибли при столкновении двух пассажирских судов

AP: в ДРК на реке Конго при столкновении двух судов погибли не менее 30 человек

В Демократической Рeспублике Конго (ДРК) произошла крупная авария на реке Конго. В результате столкновения двух судов на северо-западе страны погибли как минимум 30 человек, сообщает Associated Press.

Еще несколько десятков пассажиров числятся пропавшими без вести. По информации Конголезского агентства печати, спасателям удалось обнаружить живыми 57 человек. Поиски остальных участников происшествия продолжаются.

Известно, что суда двигались навстречу друг другу по разным маршрутам. Одно следовало из Бусинги в Киншасу, второе направлялось из столицы ДРК в Луколелу. На борту одного из них находились 163 человека, сведения о количестве пассажиров второго судна пока отсутствуют.

Обстоятельства речной катастрофы выясняются. На данный момент официальная причина столкновения не установлена, а окончательное число погибших и пропавших без вести может измениться.

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