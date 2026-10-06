Неизвестные подкинули отрезанную медвежью голову к дому в российском городе

Медвежью голову обнаружили во дворе жилого дома в Ангарске Иркутской области. Полиция начала проверку и устанавливает, кто оставил останки животного в общественном месте, пишет 112.

Голову заметили во дворе 95-го квартала. Правоохранители опрашивают возможных свидетелей.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее в поселке Энергетик Иркутской области медведь напал на молодого мужчину. А до этого полицейский застрелил медведя, который пытался проникнуть в жилой дом в селе Белозеровка Красноярского края.