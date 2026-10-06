Неизвестные похитили из музея одну из самых дорогих в мире книг с обложкой работы Сальвадора Дали

В центральной Франции похитили редкое издание «Апокалипсиса» Жозефа Форе, которое называют одной из самых дорогих и тяжелых книг в мире. Особую ценность экземпляру придает обложка, созданная знаменитым художником Сальвадором Дали. Об этом сообщает радио Ici.
Раритет находился в экспозиции цeнтра современного искусства в коммуне Иссуар. Кража произошла в ночь с 4 на 5 октября, однако подробности проникновения злоумышленников в здание пока не раскрываются.
Владелец книги и основатель арт-цeнтра Кристиан Карутзос назвал похищенное произведение уникальным шедевром. Он крайне эмоционально отреагировал на случившееся, заявив о серьезной утрате для культурного наследия Франции.
Как смогли утащить тяжеленную книгу, вес которой превышает 200 кг, пока остается неизвестным. Отметим, что большая часть веса приходится на бронзовую обложку, украшенную золотом и драгоценными камнями. Создал ее Сальвадор Дали.
По данным СМИ, поисками похищенного раритета занимаются правоохранительные органы. Расследование передано жандармерии Клермон-Феррана, которой предстоит установить обстоятельства преступления и найти виновных.
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