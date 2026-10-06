Ночью над Тульской областью сбили 32 беспилотника

Ночью над Тульской областью силы ПВО Минобороны России уничтожили 32 украинских беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своем канале в «Максе».

По его словам, пострадавших нет. Предварительно, повреждений инфраструктуры также не зафиксировано.

Глава региона уточнил, что дроны были сбиты подразделениями ПВО Минобороны России. Другие подробности ночной атаки не приводятся.

Ночью 6 октября Подмосковье подверглось атаке беспилотников. В Истре повреждены 10 частных домов, хозяйственные постройки и два автомобиля, в Волоколамском округе у дома повреждены фасад и остекление, в Домодедове загорелся частный дом, еще один разрушен в Барыбине. По данным губернатора Андрея Воробьева, один человек погиб, еще шесть получили ранения, на всех территориях работают экстренные службы.