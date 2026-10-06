Опубликовала пост в запрещенной соцсети: россиянку задержали за оправдание терроризма

В Луганской Народной республике задержали местную жительницу. Ее подозревают в публичном оправдании терроризма. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по региону.

Дело в том, что женщина в запрещенной социальной сети разместила публикацию, в которой присутствуют военнослужащие террористической организации, а также комментарий под видеозаписью. В ходе исследования эксперты выявили признаки оправдания действий участника террористической организации.

В результате было возбуждено уголовное дело. Женщину задержали. Сейчас ведется расследование.

Ранее наше издание сообщало, что россиянина осудили за помощь террористам. Мужчина с августа 2022 года по декабрь 2024 года общался с представителями украинского военизированного объединения. Деятельность данного сообщества признана террористической и запрещена на территории России.

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