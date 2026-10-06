Опубликованы жуткие фотографии с кладбища, где медведь разрыл могилы

В Сети появились фотографии с кладбища в Магадане появились после того, как туда забрался крупный медведь. На снимках видны разрытые могилы и сломанные ограды, сообщает телеграм-канал "112".

По данным канала, несколько дней назад родственники приехали на кладбище проведать могилу женщины, умершей в конце февраля. Вместо захоронения они обнаружили разрытую могилу и остатки одежды покойной. Самой женщины на месте не было.

Родственники начали самостоятельно искать останки и обнаружили их в лесу примерно в 300 метрах от кладбища. Там же нашли около десятка черепов и множество костей.

Позже возле могилы и на территории кладбища заметили следы очень крупного медведя. По одной из версий, хищник мог не впервые разрывать захоронения и уносить останки в лес.

Родственники обратились в мэрию Магадана и полицию.