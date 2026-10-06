Озверевшие подростки устроили кровавую расправу в центре Киева

В Киеве двое несовершеннолетних задержаны по подозрению в жестоком разбойном нападении на 29-летнего мужчину. Как сообщает Нацполиция Киева, инцидент произошел в Днепровском районе на улице Строителей, где злоумышленники избили прохожего и похитили его личные вещи.

«Двое приятелей спровоцировали на улице конфликт с 29-летним прохожим», — уточняют в ведомстве. Попытка потерпевшего избежать столкновения и уйти с места событий не увенчалась успехом. Нападавшие догнали его, распылили в лицо слезоточивый газ и стали бить руками и ногами по голове и животу.

Расправа продолжалась до тех пор, пока жертва не потеряла сознание. Пользуясь беспомощным состоянием мужчины, преступники завладели его имуществом. «Нападающие забрали у него два мобильных телефона, 5000 грн и документы», — пояснили правоохранители.

В ходе проведенных розыскных мероприятий оперативники вышли на след подозреваемых. Задержанными оказались двое местных жителей в возрасте 16 и 17 лет. В ходе обыска у несовершеннолетних правонарушителей были обнаружены и изъяты похищенные гаджеты и баллончик с едким веществом. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело, фигурантам грозит до 15 лет лишения свободы.

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