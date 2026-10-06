Пациент умер: в Кении выявили первый случай заражения Эболой

Первый случай заражения вирусом Эбола выявлен в Кении. Об этом рассказали представители местных средств массовой информации со ссылкой на министра здравоохранения страны.

К сожалению, пациент, у которого выявили заболевание, скончался. Однако пока нет никаких подробностей о его гражданстве и возможном источнике заражения.

Ранее также был усилен эпидемиологический надзор на фоне вспышки заболевания. Были введены дополнительные проверки на пунктах пропуска на границе и в аэропортах.

Напомним, ранее ЮНИСЕФ выпустил предупреждение о последствиях мощного Эль-Ниньо. С октября по декабрь 2026 года свыше 347 млн детей почти в 100 государствах и территориях окажутся в зонах аномально высокой влажности либо засухи. Это усилит опасность катастрофических паводков и засух.

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