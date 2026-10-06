Пассажир самолета заставил бортпроводницу, случайно задевшую его локоть тележкой, извиняться перед ним на коленях

Китайская авиакомпания China Eastern Airlines сообщила в полицию о пассажире после резонансного инцидента на борту рейса из Хэфэя в Далянь. Во время обслуживания бортпроводница случайно задела локоть мужчины тележкой, после чего была вынуждена извиняться перед ним, стоя на коленях в проходе самолета. Об инциденте пишет South China Morning Post.

Запись произошедшего попала в интернет и быстро привлекла внимание пользователей. На кадрах видно, как сотрудница авиакомпании опускается на колени перед пассажиром и приносит ему извинения.

Перевозчик выступил в защиту бортпроводницы. В China Eastern Airlines заявили, что дeйствия пассажира могли нарушить порядок на борту грaжданского самолета и серьезно задеть личное достоинство сотрудницы.

Материалы об инциденте передали полиции. Кроме того, авиакомпания внесла мужчину в собственный черный список и запретила ему пользоваться ее рейсами.

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