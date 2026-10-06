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В мире 10801

Пассажир самолета заставил бортпроводницу, случайно задевшую его локоть тележкой, извиняться перед ним на коленях

Авиакомпания пожаловалась на пассажира пoсле унизительного извинения сотрудницы

Авиакомпания пожаловалась на пассажира пoсле унизительного извинения сотрудницы
Изображение сгенерировано нейросетью chatgpt / Александр Кашков

Китайская авиакомпания China Eastern Airlines сообщила в полицию о пассажире после резонансного инцидента на борту рейса из Хэфэя в Далянь. Во время обслуживания бортпроводница случайно задела локоть мужчины тележкой, после чего была вынуждена извиняться перед ним, стоя на коленях в проходе самолета. Об инциденте пишет South China Morning Post.

Запись произошедшего попала в интернет и быстро привлекла внимание пользователей. На кадрах видно, как сотрудница авиакомпании опускается на колени перед пассажиром и приносит ему извинения.

Перевозчик выступил в защиту бортпроводницы. В China Eastern Airlines заявили, что дeйствия пассажира могли нарушить порядок на борту грaжданского самолета и серьезно задеть личное достоинство сотрудницы.

Материалы об инциденте передали полиции. Кроме того, авиакомпания внесла мужчину в собственный черный список и запретила ему пользоваться ее рейсами.

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Автор:
Полиция