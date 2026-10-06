Петербурженка избила и изнасиловала на камеру своего жениха

В Петербурге 41-летнюю женщину приговорили к четырем годам и одному месяцу колонии за сексуальное насилие над 21-летним женихом и вымогательство. Происходящее она снимала на видео, сообщила глава объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

Перед этим пара совершила никах — религиозный обряд, после которого мужчина и женщина считаются супругами в исламе. При этом молодой человек говорил, что не хотел близости с женщиной. Запись произошедшего она использовала для давления на него: угрожала отправить видео другим людям, если он не заплатит ей 150 тысяч рублей.

До никаха между ними уже возникали ссоры. Женщина нашла в телефоне жениха переписку с родственниками, где он говорил, что собирается жениться на ней только ради российского гражданства. В суде петербурженка утверждала, что они около месяца были в романтических отношениях, а случившееся якобы предложил сам мужчина и все происходило с его согласия.

Однако, согласно материалам дела, во время конфликта женщина предложила жениху оральный секс и пригрозила применить силу, если он откажется. Мужчина не согласился, после чего она несколько раз ударила его, в том числе в пах. Затем женщина разделась и совершила над ним сексуальное насилие, одновременно снимая происходящее на камеру.

Суд признал женщину виновной в насильственных действиях сексуального характера и вымогательстве. Ей назначили четыре года и один месяц лишения свободы в колонии общего режима.

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