За неделю почти 30 мирных жителей России погибли в результате атак ВСУ

За минувшую неделю почти 30 мирных жителей России погибли в результате атак ВСУ. Среди погибших двое детей.

Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. По его словам, пострадали в результате ударов более 200 человек. Среди них в том числе 19 несовершеннолетних.

Напомним также, с начала этого года в России в результате атак ВСУ погибли 23 медработника. При этом боевики нанесли удары по 146 медицинским объектам. Всего более 9 тысяч гражданских лиц убили боевики ВСУ с 2022 года.

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