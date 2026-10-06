Почти 90 сообщений о выходе медведей из леса поступило в Сибири

В Красноярске за начало октября поступило почти 90 сигналов о медведях

С 29 сентября по 6 октября в единую дежурно-диспетчерскую службу Красноярска поступило 88 сигналов о медведях. Об этом сообщает мэрия города.

По данным администрации, все обращения поступали из территорий, граничащих с лесом. Для безопасности жителей созданы мобильные группы полиции, которые выезжают на каждый сигнал.

В мэрии отметили, что число сообщений о медведях сократилось: с 22 по 28 сентября их видели 19 раз, с 29 сентября по 6 октября — 17. Количество замеченных следов снизилось со 103 до 71.

В начале сентября в Красноярске был объявлен режим повышенной готовности из-за роста числа выходов медведей к населенным пунктам.

Напомним, что за прошедшую неделю в Свердловском районе отстрелили двух опасных хищников.

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