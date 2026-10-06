Подросток сбил автоинспектора, а затем прокатил его на капоте

Во Владимирской области перед судом предстал 17-летний местный житель. Он устроил серьезное дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщила пресс-служба областного суда.

Парень сбил автоинспектора на автомобиле ВАЗ, а затем продолжил движение с ним на капоте. Когда дело дошло до суда, горе-водитель свою вину признал. Он заявил, что не хотел подвергать опасности жизнь человека.

К слову, водительских прав у россиянина не было. Суд приговорил его к 1 году воспитательной колонии.

Ранее сообщалось, что на Пхукете пропал российский подросток. Недавно парня нашли – он больнице в коме. Молодой человек попал в страшное дорожно-транспортное происшествие. Он единственный выжил в аварии.

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