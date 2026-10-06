Подросток, состоящий на учете в ПНД, ранил ножом врачей «скорой»

56-летний санитар и 50-летний фельдшер «скорой помощи» госпитализированы после нападения неадекватного подростка. Оба получили ножевые ранения в квартире молодого человека во вторник вечером.

Как стало известно «МК», ЧП произошло в жилом доме на улице Антонова-Овсеенко. Здесь проживали 36-летняя женщина и 17-летний мальчик, ее сын. Изначально к медикам обратилась хозяйка квартиры – она заявила, что у нее галлюцинации. Потом выяснилось, что странное поведение отмечено и у подростка.

На место выехали медики, но утихомирить буйную семью оказалось невозможно. Подросток сначала заперся в туалете, а потом бросился на врачей с ножом. Оба получили резаные раны.

В итоге маму юноши отправили в психиатрическую больницу, его самого задержали сотрудники полиции. Известно, что агрессор состоит на учете в ПНД.