Полиция возбудила дело после смертельного ДТП с тягачом и пассажирским автобусом

После смертельного ДТП с автобусом и тягачом под Новосибирском возбуждено дело

Следователи возбудили уголовное дело по факту аварии с пассажирским автобусом и грузовиком в Новосибирской области. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Дело открыто по части 3 статьи 264 УК РФ, нарушение правил дорожного движения, которое по неосторожности привело к смерти человека. Водителя автобуса доставили в отдел полиции. В ближайшее решится вопрос о мере пресечения для него.

Ранее в МВД рассказали детали. Ранним утром 6 октября автобус, следовавший рейсом Карасук — Новосибирск, врезался в грузовой автомобиль «Вольво» с полуприцепом. Тягач стоял на полосе разгона. В салоне автобуса находились 42 человека. Один пассажир погиб на месте, еще одного госпитализировали.