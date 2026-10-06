Появились актуальные данные о сбитых в РФ 6 октября дронах

Сегодня, 6 октября, в России были ликвидированы 110 беспилотников ВСУ. Об этом рассказали представители Министерства обороны Российской Федерации.

Данные взяты за 12 часов – с 8:00 до 20:00. Отмечается, что все дроны были самолетного типа. Их ликвидировали над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Тульской, Рязанской, Орловской, Липецкой, Ростовской областей, Московского региона и Республики Крым.

О пострадавших и разрушениях не сообщается. Ранее наше издание уже рассказывало, что за минувшие сутки над Брянской области сбили 504 вражеских беспилотника. В результате пострадали два человека.

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