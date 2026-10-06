Появились подробности последствий ночной атаки БПЛА на Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о новых разрушениях после атаки беспилотников. По его данным, в семи муниципалитетах повреждения получили 47 частных домов. В список вошли Волоколамск, Ступино, Дмитров, Наро-Фоминск, Серпухов, Домодедово и Истра.

В селе Лобаново в Домодедове пострадали четыре квартиры в многоквартирном доме. Там выбиты окна и остекление балконов. Люди не пострадали, эвакуация не потребовалась.

Также повреждены окна расположенной рядом котельной. Кроме того, в Истре повреждены два автомобиля, еще один — в Ступино. Информация о полном ущербе уточняется.

Ранее “МК” писал, число жертв атаки беспилотников на Подмосковье выросло до двух, пострадавших — до девяти. В Барыбино под завалами разрушенного дома спасатели нашли тело 71-летнего мужчины; также подтверждена гибель 20-летнего мужчины в поселке Радумля. Губернатор Андрей Воробьев назвал атаку одной из крупнейших.