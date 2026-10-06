Правительство Франции рассказало, кто начал школьные протесты

Аппарат премьер-министра Франции Себастьяна Лекорню указал на левую партию «Непокорившаяся Франция» как на виновника обострения школьных выступлений. Об этом сообщает Politico.

Руководитель «Непокорившейся Франции» Жан-Люк Меланшон не признал эти обвинения. В размещённом видео он назвал упрёки нелепыми и осудил силовиков за грубость во время разгона демонстраций. По его словам, в образовании и других государственных службах урезание бюджетов поставило систему на грань краха. Эти слова приводит Politico. Сам Меланшон видит в нынешнем кризисе возможность усилить свои позиции, опираясь на молодёжь.

Противники Меланшона, среди которых непопулярный французский кабмин, считают, что он прибегает к оскорбительным заявлениям, чтобы накалять обстановку и подталкивать к насилию.

Беспорядки начались в прошлом месяце. Школьники и учителя перекрывали учебные заведения, требуя больше денег и лучших условий работы. Выступления быстро охватили всю страну и приобрели политический оттенок в преддверии президентских выборов.

Во время акций старшеклассников во Франции сожгли или разрушили 24 учебных заведения. Министр национального образования Эдуар Жеффре заявил, что занятия прекращены в 400–500 учреждениях. Протестующие повредили школы и напали на 78 работников образования.

Франция приготовилась к массовой блокаде школ: достали

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