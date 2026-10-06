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Происшествия 5308

Прохожая убила семилетнюю девочку посреди улицы на глазах ее сестры

Женщина с ножом убила ребенка посреди улице на глазах ее сестры в Чикаго

Женщина с ножом убила ребенка посреди улице на глазах ее сестры в Чикаго

В Чикаго 48-летнюю Шавон Гайден обвинили в убийстве семилетней девочки. Информацию передало издание The Guardian.

Трагедия случилась днем в районе Чатем. Ребенок гулял по улице со старшей сестрой, которой 17 лет. По данным полиции, женщина неожиданно атаковала девочку с ножом. Следствие пока не нашло доказательств, что до этого между ними был конфликт.

Очевидцы погнались за нападавшей и не дали ей сбежать до приезда полиции. Раненого ребенка отвезли в детскую больницу, но спасти не смогли. Гайден предъявлено обвинение в убийстве. Причина нападения остается неясной. Следователи проверяют, знала ли подозреваемая семью погибшей.

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