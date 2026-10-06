Пропавшего на Пхукете российского подростка нашли – он в коме

Ранее на Пхукете пропал российский подросток. Недавно парня нашли – он больнице в коме. Как сообщает телеграм-канал «Baza», молодой человек попал в страшное дорожно-транспортное происшествие. Он единственный выжил в аварии.

По предварительным данным, 17-летний уроженец Перми поехал на пляж к друзьям. После этого парень перестал выходить на связь.

Семья искала его почти сутки. Оказалось, что россиянин попал в больницу без документов. Подросток в коме. Пока он не приходит в сознание.

Ранее наше издание сообщало, что 12-летняя Эвелина пропала в Санкт-Петербурге после посещения бассейна. Об исчезновении школьницы сообщили в полицию, ее поисками занимаются правоохранители и волонтеры, передает «ЛизаАлерт».

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