Пропавшую после купания в бассейне 12-летнюю петербурженку нашли

12-летнюю девочку, которая вечером 5 октября не вернулась домой после занятий в бассейне в Петербурге, нашли живой. Школьницу обнаружила поисковая группа отряда "Лиза Алерт", после чего ее передали родителям, сообщили РИА Новости в пресс-службе организации.

Поиски девочки начались в тот же вечер и продолжались всю ночь. Волонтеры прочесывали город, а утром 6 октября одна из поисковых групп заметила школьницу на улице. Поисковики сразу связались с полицией и родителями.

О пропаже ребенка стало известно после того, как она не пришла домой после бассейна. Родные обратились за помощью к поисковикам, и к поискам подключились волонтеры "Лиза Алерт".

Сейчас девочка находится с родителями, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

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