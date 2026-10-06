В Британии пропавшую школьницу нашли мертвой на поле для крикета

В Британии в графстве Вустершир обнаружили тело пропавшей 11-летней девочки по имени Мия. Об этом пишет Daily Mail.

В день исчезновения школьница играла дома и на улице с подругой. Они рисовали мелом на асфальте и прыгали на батуте. Предположительно, девочка отправилась на поле для крикета, где продавали горячий шоколад. Домой она не вернулась.

Сначала родители искали ее самостоятельно. Затем к поискам подключили других людей и полицейских. Вскоре тело девочки нашли на поле для крикета. Причину смерти установят правоохранители.

Местные жители рассказали, что населенный пункт небольшой и все знают друг друга. Они назвали находку потрясением. Один из жителей отметил, что это очень тихая деревня, где меньше всего ожидаешь подобного. Он назвал случившееся трагедией.

На месте, где обнаружили тело, люди организовали стихийный мемориал. Полиция продолжает выяснять обстоятельства гибели школьницы. Другие подробности не сообщаются.