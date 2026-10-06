Пьяный россиянин чуть не задушил сына после ссоры с женой

В Севастополе мужчину отправили на обязательные работы за попутку задушить сына

46-летний житель Севастополя приговорен к 160 часам обязательных работ за попытку задушить своего 14-летнего сына. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

По данным следствия, мужчина вернулся домой в состоянии алкогольного опьянения. Он поссорился с женой и сыном. Во время конфликта он повалил мальчика на кровать и начал душить, угрожая убийством.

Мать пыталась оттащить мужа от ребенка. Подростку удалось вырваться и выбежать на улицу. Полицейские задержали нападавшего.

Суд Ленинского района рассмотрел дело. В заседании мужчина раскаялся и принес сыну извинения. В прокуратуре отметили, что супруги уже развелись и не живут вместе.

Суд назначил наказание в виде 160 часов обязательных работ. Другие подробности дела не раскрываются.