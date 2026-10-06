Пять человек пострадали в ДТП с перевернувшимся микроавтобусом в российском регионе

В Челябинской области опрокинулся микроавтобус, пострадали пять человек

Ночью 5 октября на 157-м километре автодороги «Южноуральск — Магнитогорск» в Нагайбакском районе Челябинской области перевернулся микроавтобус «Тойота Хайс». В результате аварии пострадали пять человек, сообщили в Госавтоинспекции.

По данным ведомства, микроавтобус следовал из Челябинска в Магнитогорск. Водитель выбрал небезопасную скорость. Он не справился с управлением, и машина опрокинулась в кювет.

Травмы получили водитель и четыре пассажира. Всех пострадавших доставили в медицинское учреждение. Еще двое пассажиров не пострадали.

На опубликованных кадрах видно, что автобус лежит на боку. Часть кузова оказалась в кювете. Задняя часть смята, крыша покосилась, заднее стекло выбито. Автомобиль получил серьезные повреждения.

Ранее МК писал о другом ДТП. Ранним утром 6 октября автобус рейсом Карасук — Новосибирск врезался в стоявший на полосе разгона грузовик «Вольво» с полуприцепом. Один пассажир погиб, еще один госпитализирован, водителя автобуса доставили в отдел полиции.