Пять человек пострадали в опрокинувшемся микроавтобусе в российском регионе

Пять человек пострадали в опрокинувшемся микроавтобусе в Челябинской области

Пять человек пострадали при опрокидывании рейсового микроавтобуса в Челябинской области. Авария произошла вечером 5 октября на дороге между Южноуральском и Магнитогорском, сообщило региональное управление СК.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением, после чего микроавтобус съехал в кювет и перевернулся. Травмы получили сам водитель и четверо пассажиров.

Следователи начали проверку по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан. У пострадавших запросили медицинские документы, а у перевозчика — бумаги, связанные с организацией пассажирских перевозок и обеспечением безопасности.

Кроме того, следователи проверят работу подрядной организации, которая отвечает за содержание участка дороги, где произошла авария.

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