Пятиклассник отправил девятиклассницу в больницу с переломом носа

В Ленобласти девятиклассница попала в больницу после ссоры с пятиклассником

В поселке Назия Кировского района Ленинградской области 16-летняя девятиклассница оказалась в больнице после конфликта с учеником пятого класса. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

В понедельник областная больница уведомила полицию о госпитализации девочки. Врачи диагностировали у нее перелом носа, ушибы и ссадины. Состояние школьницы оценили как тяжелое.

По данным ведомства, стычка произошла на спортивном стадионе в Комсомольском переулке. Во время ссоры мальчик ударил девочку. Школьника опросили и отпустили. Полиция проводит проверку. О случившемся также уведомили следственные органы.

Ранее МК писал, что в школе города Белово Кемеровской области девятилетний мальчик получил тяжелые травмы во время драки с одноклассником — по словам бабушки, ребенка били тяжелым магнитом, и после случившегося он потерял зрение. Заявление в полицию от матери пострадавшего поступило только 30 сентября, хотя драка произошла еще 24 сентября, при этом ни школа, ни медики ранее в правоохранительные органы не обращались. Полиция проводит проверку, экспертиза должна установить тяжесть вреда здоровью