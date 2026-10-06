Пятимесячный ребенок умер после того, как мать уснула во время кормления

В Британии младенец умер после того, как мать уснула во время кормления

Пятимесячная девочка умерла в Англии после того, как ее мать уснула во время грудного вскармливания. Накануне женщина выпила пять бокалов вина, сообщает Daily Mail.

Малышка по имени Нэнси плохо спала из-за жары. Вечером родители уложили дочь в кроватку, однако примерно через 45 минут она проснулась. До 23:00 девочка оставалась с родителями внизу, играла, а затем снова отправилась спать.

Около 04:00 Нэнси проснулась и начала беспокоиться. Мать Поппи Хэмилтон забрала ее из кроватки в двуспальную кровать, стоявшую рядом, и стала кормить грудью. Отец Дэниел в это время находился в другой комнате со вторым ребенком.

По словам сотрудника скорой помощи Брайана Мерри, мать уснула во время кормления. Проснувшись около 08:00, она обнаружила дочь без признаков жизни. На лице девочки находилась подушка.

Сосед с медицинской подготовкой и прибывшие парамедики пытались реанимировать ребенка, но спасти ее не удалось. Позже мать рассказала, что обычно употребляет алкоголь по выходным и в тот вечер выпила пять бокалов вина.

Точная причина смерти Нэнси пока не установлена. Судебно-медицинский эксперт Саманта Холден не исключила аритмию или приступ. Полиция сообщила, что уголовное дело против матери на данный момент не возбуждено.

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