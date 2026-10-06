Расследование убийства посетителя ТРЦ завершили в Петербурге

В Петербурге завершили расследование уголовного дела об убийстве посетителя супермаркета в торгово-развлекательном центре на Коломяжском проспекте. Перед судом предстанут двое охранников, третий фигурант находится в международном розыске, сообщили в Следственном комитете.

Преступление было совершено в январе. Охранники заподозрили молодого человека в краже и повалили его на пол. По версии следствия, один из мужчин сдавил ему шею, а другой несколько раз ударил по голове.

Пострадавшего доставили в больницу, однако спасти его не удалось. Мужчина скончался от полученных травм.

В рамках расследования следователи допросили 13 свидетелей, изучили записи с камер видеонаблюдения и провели семь судебных экспертиз. По данным СК, собранные материалы подтверждают предъявленные обвинения.

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