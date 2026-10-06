Разоблачена серийная воровка из подмосковного города: крала шуруповерты и велосипеды

Как сообщили «МК» в пресс-службе судов общей юрисдикции Московской области, дама совершала кражи с мая 2021-го по 2026 год. В первый раз в состоянии опьянения она проникла в частный дом, разбив окно, и похитила шуруповерт и портативную колонку. Во второй раз пьяная особа украла из подъезда велосипед. Позднее она стащила еще один велосипед, аккумуляторный триммер, подарочный набор разделочных ножей, умную колонку, шуруповерт в кейсе, электроболгарку, две бензопилы, циркулярную пилу и визитницу с деньгами. Общая сумма ущерба составила около 63 тыс. рублей. Суд приговорил женщину к 4 годам колонии.