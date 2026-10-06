Россиян обокрали в самолете, пока они спали

Россиян обокрали в летевшем во Вьетнам самолете, пока они спали

Россияне лишились денег и банковской карты во время ночного перелета из Москвы в Хошимин. Пока супруги спали, из рюкзаков, оставленных на полке для ручной клади, украли около 170 тысяч рублей.

Как рассказала "Базе" москвичка Алиса, они с мужем почти сразу после взлета уснули. Проснувшись в середине полета, супруги обнаружили пропажу. У женщины исчезли евро, а у ее мужа — банковская карта.

Предполагаемого вора попытались найти прямо в самолете. Карту обнаружили под ногами пассажира, сидевшего впереди пары. Мужчину обыскали, однако наличных при нем не оказалось. Супруги предположили, что он мог передать деньги сообщнику или спрятать их.

После прилета во Вьетнам россияне обратились в полицию, но найти вора не удалось. По словам экипажа, подобные кражи в последнее время участились на ночных рейсах в страны Азии.

Ранее случаи воровства багажа и ценностей фиксировали на рейсах в Дубай и Стамбул.

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