Россияне лишились денег во время ночного перелета во Вьетнам

У москвичей украли 170 тысяч рублей в самолете до Вьетнама

Ночной рейс из России в Хошимин обернулся для семейной пары из Москвы кражей. Пока супруги спали, из ручной клади пропали евро и банковская карта. Об этом сообщил телеграм-канал «База». По словам москвички Алисы, ущерб оценили в 170 тысяч рублей.

Алиса летела с мужем ночным рейсом. Пара сразу заснула. Рюкзаки с кошельками лежали на верхней полке. Проснувшись, супруги обнаружили пропажу.

Во время полета начали искать вора. Под ногами одного пассажира нашли банковскую карту. Денег при нем не было. Супруги предположили, что злоумышленник спрятал наличные или передал их сообщнику.

В Хошимине россияне вызвали полицию. Местные офицеры не помогли.