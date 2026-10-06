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Происшествия 4537

Россиянин наступил на взрывное устройство в лесу - спасти его не удалось

Житель Брянской области погиб, наступив на взрывное устройство в лесу

Житель Брянской области погиб, наступив на взрывное устройство в лесу
изображение сгенерировано нейросетью Алиса AI / Анна Игнаткина

Сегодня, 6 октября, в Брянской области случилась трагедия. Там 47-летний мужчина в лесу наступил на взрывное устройство.

К сожалению, от полученных травм он скончался на месте происшествия. Об этом рассказал губернатор Егор Ковальчук.

«Трагедия случилась в Жуковском районе. Искренние соболезнования родным и близким погибшего», - написал глава региона в своем телеграм-канале.

Напомним, в Брянской области за сутки сбили 504 беспилотника ВСУ. В результате пострадали два мирных жителя.

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