Россиянин получил смертельные ранения в ходе удара ВСУ

Сегодня, 6 октября, боевики ВСУ вновь атаковали Херсонскую область. В результате погиб мирный житель.

Трагедия случилась в Таврийске. По населенному пункту нанес удар вражеский беспилотник. Об этом рассказал исполняющий обязанности главы Новокаховского округа Владимир Оганесов.

По его словам, в поселке из-за атак украинских БПЛА повреждены два жилых дома, также произошло возгорание жилого дома.

Ранее наше издание сообщало, что в Брянской области за сутки сбили 504 вражеских дрона. В результате атак пострадал человек.

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