Россиянин жестоко избивал беременную жену и получил условный срок

Жителя Котласа Архангельской области приговорили к четырем годам лишения свободы условно за систематическое избиение жены. Мужчина применял насилие во время ее беременности и после рождения ребенка, сообщили в Котласском городском суде.

До официального оформления отношений 23-летний мужчина требовал от женщины полного подчинения, унижал ее и контролировал. После того как узнал о беременности, он избил спутницу.

Затем мужчина продолжил регулярно избивать супругу. Во время бытовых конфликтов он бил ее руками по голове и лицу, таскал за волосы и обливал холодной водой. Суд установил, что насилие продолжалось с 18 мая 2025 года по 8 февраля 2026 года.

Женщина долго не обращалась в полицию, поскольку верила обещаниям и извинениям мужа. Подсудимый признал вину и раскаялся. Суд учел наличие у пары малолетнего ребенка. Потерпевшая также приняла извинения супруга и попросила не лишать его свободы.

Суд назначил мужчине четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года. В этот период он должен отмечаться в контролирующем органе и не менять место жительства без уведомления. Приговор пока не вступил в законную силу.

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