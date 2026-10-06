Обещал взорвать ДК: россиянина осудили за ложное сообщение о захвате заложников

Перед судом предстал житель Калининградской области. Его признали виновным в хулиганстве и ложном сообщении о готовящемся взрыве местного Дома культуры. Фигурантом уголовного дела является 17-летний молодой человек. Об этом сегодня, 6 октября, сообщила пресс-служба местного суда.

Преступление было совершено в ноябре прошлого года. Пьяный парень позвонил на номер «112» и сообщил о том, что якобы захватил заложников. Он потребовал перевести деньги на его банковский счет.

Угрозу восприняли реально. На место выезжали правоохранители. Однако сообщения оказались ложными. Суд приговорил виновного к 100 часам обязательных работ.

Ранее наше издание сообщало, что мужчина решил отомстить поймавшим его пьяным за рулем гаишникам и нажил проблем. От медосвидетельствования мужчина отказался. Машину отправили на спецстоянку.

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