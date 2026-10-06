Россиянина задержали после обнаружения в его гараже частей тела

Жителя Самарской области задержали после обнаружения в его гараже частей тела

В конце сентября этого года в Тольятти в гараже на улице Комсомольской обнаружили останки тела человека. Погибшей оказалась местная жительница 1971 года рождения.

Правоохранители задержали собственника гаража. Им оказался 54-летний местный житель. Ранее он не был судим. Мужчина признался, что в порыве ярости задушил знакомую, а затем спрятал труп.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Сейчас проводится расследование. Правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что расчленённые тела двух женщин нашли в грузовике в Нижнем Новгороде. Страшную находку обнаружили автоинспекторы возле Борского моста.

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