Россиянка обиделась на ухажера из-за отсутствия романтики и избила цветочной вазой

Под Саратовом женщина разбила цветочную вазу о голову ухажера на свидании

В Петровске Саратовской области возбудили уголовное дело против 36-летней местной жительницы. Она нанесла телесные повреждения 54-летнему знакомому во время свидания. Об этом сообщила пресс-служба УМВД Саратовской области.

Инцидент произошел в квартире потерпевшего. Мужчина пригласил давнюю знакомую в гости. Пара распивала алкоголь. Гостья пожаловалась на нехватку романтики в отношениях. Хозяин ответил, что все сбережения ушли на покупку спиртного. Других трат он себе позволить не может.

Женщина разозлилась и ударила ухажера цветочной вазой по голове. Мужчине потребовалась помощь медиков. После осмотра пострадавший написал заявление в полицию.

Задержанная ранее уже была судима за побои, кражи и причинение легкого вреда здоровью. Вину она признала, но раскаиваться отказалась. Фигурантке грозит до двух лет лишения свободы.