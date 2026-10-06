Россиянка родила ребенка, завернула его в пакет и вынесла на мороз умирать

Ленинский районный суд Новосибирска вынес приговор местной жительнице. Ее признали виновной в убийстве новорожденного ребенка. Об этом сообщили в управлении Судебного департамента по региону.

Женщине назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Дело рассматривалось по статье 106 УК РФ. Эта норма касается убийства матерью новорожденного ребенка.

Суд установил, что 13–14 февраля этого года женщина родила жизнеспособную девочку в жилом доме на территории Ленинского района. Сразу после родов она поместила дочь в полимерный пакет. Затем вынесла младенца в неотапливаемую веранду и оставила там. Девочка умерла от общего переохлаждения организма.

Подсудимая признала вину частично. Приговор еще не вступил в законную силу. Другие подробности дела не раскрываются.

В Забайкальском крае женщина сломала своей дочке руку, влила в рот смесь с уксусной кислотой, ударила металлическим ковшиком, ошпарила кипятком и сдирала кожу с обожженных участков. Девочка провела в реанимации меньше суток и скончалась.