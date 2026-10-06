Россиянку с дочерью-инвалидом тpи дня держали без еды в аэропорту Стамбула

Россиянка и ее дочь с инвалидностью почти тpи дня не могли покинуть аэропорт Стамбула из-за неоднократных переносов рейса. Семья направлялась из Уфы в Барселону с пересадкой в Турции, которая первоначально должна была занять около пяти часов. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

У девочки диагностированы порок развития головного мозга и эпилепсия. За время длительного ожидания состояние ребенка потребовало медицинской помощи дважды. На опубликованных кадрах видно, как специалист осматривает лежащую на полу девочку.

По словам матери, вылет откладывали по разным причинам. Сначала из-за неблагоприятной погоды, затем из-за технических неполадок воздушных судов. Женщина также утверждает, что ей пришлось сократить дозировку лекарств дочери, чтобы имеющихся препаратов хватило до прибытия в Испанию.

Россиянка заявила, что авиакомпания практически не помогала семье во время вынужденного ожидания. В частности, после просьбы предоставить питание пассажирам якобы выдали только одну булочку. Вылететь из Стамбула мать и дочь смогли лишь спустя примерно трое суток.

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