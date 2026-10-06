Российские «Бонни и Клайд» не смогли убить знакомого — ружьё дало осечку

Карельские «Бонни и Клайд» не смогли убить знакомого - ружьё дало осечку. Об этом сегодня, 6 октября, сообщила пресс-служба Следственного управления Следственного комитета по региону.

Следствие полагает, что семейная пара решила убить знакомого. Мужчина повалил оппонента на землю и стал наносить удары. В это время жена подошла к ним с ружьем. Она направила ствол в голову жертве и несколько раз нажала на спусковой крючок.

Однако ружье дало осечку. В результате злоумышленников задержали. Сейчас ведется расследование.

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