Российского скрипача заподозрили в распространении детской порнографии

Скрипач из Петербурга стал фигурантом дела о распространении детской порнографии

В Санкт-Петербурге 30-летнего профессионального скрипача задержали по подозрению в распространении порнографических материалов с участием несовершеннолетних. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации источника, музыкант участвовал в международных конкурсах и представлял на них Россию. Утверждается, что в интернете мужчина публиковал высказывания в защиту людeй с педофильными наклонностями и рассуждал об их положении в oбществе.

Как сообщает издание, в переписках скрипач также заявлял, что не опасается уголовного преследования и рассчитывает остаться незамеченным в большом городе.

Следствие считает, что мужчина распространял в интернете запрещенные видеоматериалы с участием детей. На время расследования суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста.

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