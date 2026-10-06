Сейсмологи сообщили о землетрясении на Курильских островах

Подземные толчки магнитудой 4,4 зафиксировали на Курильских островах. По данным Европейско-средиземноморского сейсмического центра (EMSC), это произошло в 21:42 по местному времени (13:42 мск).

Эпицентр располагался в 94 километрах к юго-востоку от Северо-Курильска. В этом городе живут около 2400 человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 40 километров.

Сейсмологи оценивают магнитуду 4,4 как ощутимое землетрясение. В районе эпицентра возможны незначительные повреждения.

В Бурятии и Забайкальском крае утром 5 октября произошли два землетрясения. Первое, магнитудой 4,1, зафиксировали в 06:54 по местному времени (01:54 мск) в акватории Байкала — эпицентр находился в 20 км северо-западнее курортного поселка Максимиха. Второе случилось в 08:27 по местному времени в Забайкалье, в районе Новой Чары, его энергетический класс составил 11,8.