Школьница до смерти изрезала ножом другую ученицу, еще восемь учащихся пострадали

Восемь учеников пострадали при нападении в школе Стамбула

В Стамбуле в районе Башакшехир 6 октября произошло нападение на школу. 15-летняя ученица другого учебного заведения ранила ножом восьмерых учащихся. Одна девочка скончалась в больнице. Об этом сообщил министр образования Турции Юсуф Текин.

По его словам, инцидент случился в средней школе. Восемь учеников госпитализированы. Одна из пострадавших школьниц умерла, несмотря на помощь медиков. Нападавшую задержали, с ней работают следователи.

Местные СМИ уточняют, что нападение произошло во вторник утром в религиозном лицее. 15-летняя ученица другого учебного заведения напала на учащихся с ножом. Охрана задержала ее. Причины происшествия выясняются.

Ранее МК писал, что в графстве Вустершир 11-летняя Мия Димир-Джонс пропала вечером 4 октября, а спустя несколько часов ее тело нашли в парке рядом с крикетным клубом в деревне Элмли-Касл. Полиция Уэст-Мерсии квалифицирует смерть как необъяснимую и просит не строить предположений до окончания проверки.