Склад загорелся после атаки БПЛА в Подмосковье

46 человек эвакуировали из горящего склада после атаки БПЛА в Подмосковье

В деревне Литвиново Солнечногорского округа Московской области загорелось здание склада. Пожар произошел после атаки беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Ранее глава Солнечногорска Константин Михальков сообщал, что из-за возгорания пришлось эвакуировать 46 человек.

По словам Воробьева, возгорание на территории склада было небольшим. Пожарные уже потушили огонь. Угрозы распространения нет.

Ранее МК сообщал, что в Подмосковье при атаке беспилотников погибли два человека, число пострадавших выросло до девяти. В Барыбино под завалами разрушенного дома спасатели нашли тело 71-летнего мужчины, также подтверждена гибель 20-летнего мужчины в поселке Радумля. Губернатор Андрей Воробьев назвал атаку одной из крупнейших.