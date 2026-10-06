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Происшествия Эксклюзив 3387

Скончался один из подростков, сбитых на электросамокате в подмосковном городе

14-летний подросток, сбитый автомобилем во время поездки на электросамокате в подмосковном Пушкино, скончался в больнице.

Скончался один из подростков, сбитых на электросамокате в подмосковном городе

Как ранее сообщал «МК», ДТП произошло 2 октября. Водитель «Киа» совершил наезд на двоих школьников, перемещавшихся по проезжей части на электросамокате. Их госпитализировали, но одного из подростков спасти не удалось.

 

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