Скончался один из подростков, сбитых на электросамокате в подмосковном городе

14-летний подросток, сбитый автомобилем во время поездки на электросамокате в подмосковном Пушкино, скончался в больнице.

Как ранее сообщал «МК», ДТП произошло 2 октября. Водитель «Киа» совершил наезд на двоих школьников, перемещавшихся по проезжей части на электросамокате. Их госпитализировали, но одного из подростков спасти не удалось.