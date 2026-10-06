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В мире 1306

Смертельный вирус добрался до Кении: первый случай подтвержден

Минздрав Кении подтвердил первый случай заболевания вирусом Эбола

Минздрав Кении подтвердил первый случай заболевания вирусом Эбола
Изображение сгенерировано нейросетью GigaChat, Варсегова Юлия

Министерство здравоохранения Кении подтвердило первый случай заболевания вирусом Эбола в стране, пациент находится в Найроби, сообщил новостной портал Kenyans.co.ke со ссылкой на министра здравоохранения Адена Дуале. Речь идет о завезенном случае штамма Бундибугио.

По словам Дуале, заболевший последние семь лет жил в Демократической Республике Конго. Там около месяца назад у него появились симптомы заболевания.

Он проходил лечение в нескольких больницах ДРК, после чего наземным транспортом отправился через Уганду в Кению. 3 октября в 13:10 по местному времени пациент прибыл в аэропорт имени Джомо Кениаты в Найроби.

На борту самолета находились 23 пассажира. После санитарного и паспортного контроля родственники и друзья доставили заболевшего на автомобиле в одну из больниц Найроби, где его немедленно изолировали в отдельной палате.

На сегодняшний день ни вакцина, ни лечение нового штамма Эболы Бундибугио официально не лицензированы. Других деталей о состоянии пациента и круге контактов не сообщается.

Эбола передается через прямой контакт с кровью и биологическими жидкостями инфицированного. Вспышки требуют изоляции больных, отслеживания контактов и строгих мер инфекционного контроля в медучреждениях.

До этого в Демократической Республике Конго число жертв Эболы превысило 6 тыс. человек при летальности 48,4%. Africa CDC предупреждали, что вирус угрожает соседним странам.

ВОЗ собирается проверить вакцину против одного вида Эболы на другом.

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