Смертельный вирус добрался до Кении: первый случай подтвержден

Министерство здравоохранения Кении подтвердило первый случай заболевания вирусом Эбола в стране, пациент находится в Найроби, сообщил новостной портал Kenyans.co.ke со ссылкой на министра здравоохранения Адена Дуале. Речь идет о завезенном случае штамма Бундибугио.

По словам Дуале, заболевший последние семь лет жил в Демократической Республике Конго. Там около месяца назад у него появились симптомы заболевания.

Он проходил лечение в нескольких больницах ДРК, после чего наземным транспортом отправился через Уганду в Кению. 3 октября в 13:10 по местному времени пациент прибыл в аэропорт имени Джомо Кениаты в Найроби.

На борту самолета находились 23 пассажира. После санитарного и паспортного контроля родственники и друзья доставили заболевшего на автомобиле в одну из больниц Найроби, где его немедленно изолировали в отдельной палате.

На сегодняшний день ни вакцина, ни лечение нового штамма Эболы Бундибугио официально не лицензированы. Других деталей о состоянии пациента и круге контактов не сообщается.

Эбола передается через прямой контакт с кровью и биологическими жидкостями инфицированного. Вспышки требуют изоляции больных, отслеживания контактов и строгих мер инфекционного контроля в медучреждениях.

До этого в Демократической Республике Конго число жертв Эболы превысило 6 тыс. человек при летальности 48,4%. Africa CDC предупреждали, что вирус угрожает соседним странам.

ВОЗ собирается проверить вакцину против одного вида Эболы на другом.

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