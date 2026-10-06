СМИ сообщили результаты проверки самолета с запиской о взрывчатке

В самолете AJet в Турции не обнаружили взрывчатку после записки с угрозой

Телеканал NTV сообщает, что проверка пассажирского самолёта AJet, следовавшего из Анкары в Шанлыурфу, не выявила взрывчатых веществ после обнаружения на борту соответствующей записки.

Напомним, что вылетевший из Анкары самолёт совершил экстренную посадку после обнаружения записки о наличии взрывчатки на борту, о чём ранее в понедельник сообщил губернатор турецкой провинции Шанлыурфа Хасан Шылдак, где приземлилось воздушное судно. Записку нашли в туалете самолёта, и сотрудники безопасности проверили почерк каждого из пассажиров.

Как сообщает телеканал, в ходе проведённой проверки каких-либо подозрительных обстоятельств не обнаружено.

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